«Любовь удивительна»: Анне Седоковой подарили миллион красных роз

Артистка со смущением сфотографировалась с подарком, как трофеем, в отеле.
Поклонники Анны Седоковой продолжают радоваться новым отношениям своей любимицы. Певица с удовольствием публикует чарующие, но интригующие снимки в социальных сетях.
То что Анне Седоковой подарили миллион красных роз заметили все подписчики и бросились без остановки писать ей ответ на это фото. Оказалось людей беспокоит рождение детей Анной от разных мужчин. Ей также вспомнили премьеру клипа, вышедшего пару дней назад. Поцелуи с женщинами, разводы, дележка детей – все это стало темой обсуждения поклонников. Однако нашлись и такие фанаты, которые просто поздравили и поддержали Седокову с новыми отношениями.