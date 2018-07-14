«Любовь удивительна»: Анне Седоковой подарили миллион красных роз

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Артистка со смущением сфотографировалась с подарком, как трофеем, в отеле.

Поклонники Анны Седоковой продолжают радоваться новым отношениям своей любимицы. Певица с удовольствием публикует чарующие, но интригующие снимки в социальных сетях.

«Любовь удивительна. Когда она есть, она может возвысить тебя над всеми, проблемы кажется мелочью, препятствия незначительными и цель единственно верный. Но вдруг, когда она исчезает, становится неимоверно пусто. Кажется, что мир, который ещё недавно был таким ласковым, стал чужим без его сообщений... Навсегда ли это. В космос ты, в космос я», - написала артистка.

То что Анне Седоковой подарили миллион красных роз заметили все подписчики и бросились без остановки писать ей ответ на это фото. Оказалось людей беспокоит рождение детей Анной от разных мужчин. Ей также вспомнили премьеру клипа, вышедшего пару дней назад. Поцелуи с женщинами, разводы, дележка детей – все это стало темой обсуждения поклонников. Однако нашлись и такие фанаты, которые просто поздравили и поддержали Седокову с новыми отношениями.