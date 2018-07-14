Меган Маркл отказывается от комфорта ради принца Гарри

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Из-за прихотей Елизаветы II женщине буквально приходится страдать.

Близкие к королевской семье источники рассказали, как Меган Маркл ради принца Гарри отказывается от много. Женщине приходится всегда появляться на публике в туфлях с высоким каблуком.

Конечно же это в первую очередь связано с королевским дресс-кодом и разницей в росте. Если рост принца Гарри составляет 186 сантиметров, то рост Меган Маркл всего 170 сантиметров.

Работающий с мировыми звёздами фотограф Гленн Граттон считает, что на фотографиях разница в 16 сантиметров очень очевидна. Это может испортить фотографии. Поэтому Маркл отказывается от комфорта ради своего супруга и общего имиджа.

Кроме каблуков, Меган Маркл пришлось отказаться и от обуви на танкетке. Дело в том, что королеве Елизавете II она очень не нравится. Обувь на танкетке также не соответствует дресс-коду королевской семьи, и монархи подобную одежду не должны носить.