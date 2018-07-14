Трусы у Волочковой старые и живот округлился

Сегодня, 01:45

Звёзды, вращающиеся в шоу-бизнесе, продолжают радовать своих подписчиков новыми фото. При этом, они не обращают внимание, что некоторые из них курьёзны.

Не стал исключением и новый снимок Анастасии Волочковой, размещённый в её аккаунте в Instagram. Очевидно, что её живот округлился, а наиболее внимательные предположили, что трусы у экс-балерины старые.

Балерина назвала снимок «Завтраком на лужайке». Когда у Волочковой появляется свободное время, она покидает кровать позже обычного и любит полениться.

На снимке на Волочковой надеты светлая широкая кофта и короткие шорты. Однако подписчики обратили внимание вовсе не на это.

Им бросилось в глаза, что живот у балерины заметно округлился. Наиболее внимательные предположили, что трусы у неё старые.

Они удивляются, как может балерина позволять себе такое «пузо», видное даже через широкую одежду.

Волочковой советуют вместо завтрака пощипать траву на лужайке. Тогда удастся похудеть.

Многие пишут, что ранее уже видели на Волочковой эти «трусы» и называют их «старыми».

Балерина пока никак не прореагировала на эти комменты.

С фотографией Волочковой в Instagram можно ознакомиться здесь.