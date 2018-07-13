Мила Кунис доказала, что брючные костюмы подходят и для вечеринок

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Голливудская звезда всегда отдавала предпочтение свободной и удобной одежде. На этот раз актриса удачно адаптировала мужской брючный костюм для коктейльной вечеринки в центре Нью-Йорка.

Мила Кунис посетила вечеринку на Манхэттене в честь предпоказа новой комедии «Шпион, который меня кинул». Актриса сыграла роль простой девушки, которая из-за расставания с бойфрендом была втянута в разборки спецагентов. Теперь героине Кунис предстоит спасти мир вместе с партнёршей по съёмкам Кейт МакКиннон.

Актриса пришла на мероприятие в серо-синем клетчатом брючном костюме. Приталенный удлинённый пиджак отлично сочетался с укороченными свободными брюками на высокой посадке и подчёркивал утончённую фигуру Кунис. Под низ знаменитость решила надеть бежевые топ с медным отливом в бельевом стиле, а на ногах у неё красовались синие замшевые лодочки на шпильке. Стилисты хорошо поработали над причёской и макияжем актрисы, что ещё раз доказало, что брючные костюмы подходят не только для деловых встреч, но и для вечеринок, если уметь правильно их носить.