«Нехило зацепила»: Бузова выпустила новый хит «Ночь текила» по примеру Киркорова

Сегодня, 01:15

Поклонники рассмотрели общую волну слов и музыки в двух треках.

Ольга Бузова выпустила новый хит «Ночь текила».

«Сегодня вышла моя новая песня #НочьТекила. Этот трек о любви, от которой сносит голову», - сообщила певица.

Поклонники обрадовались новинке от своей любимой артистки и с восторгом засыпали ее стену комментариями и комплементами. Однако некоторые уличили Ольгу в том, что этот новый хит не ее рук дело. Говорят подписчики, что Бузова по примеру Киркорова выпустила зажигательный сингл, который ориентирован на тусовщиков и точно «зайдет» на танцполах страны.

«Просто знайте, что сейчас мне хорошо. Спасибо каждому из Вас за поддержку! Я вас очень люблю. Качайте мою новую песню #НочьТекила, влюбляйтесь, и живите», - подытожила Ольга.

Поклонники также поблагодарили Бузову за особенное отношение к подписчикам и пожелали ей творческого роста и развития.

«Нехило зацепила», «Перекись водорода отлично прошибает пробки в ушах, где кто там не её голос услышал ... песня огонь. То что надо этим летом», «Что тут у нас, очередной хит подъехал», «Это ШЕДЕВР!!! Мне очень понравилось! В машину, на всю и в ночь!», - написали подписчики.