«Нехило зацепила»: Бузова выпустила новый хит «Ночь текила» по примеру Киркорова

Поклонники рассмотрели общую волну слов и музыки в двух треках.
Ольга Бузова выпустила новый хит «Ночь текила».
Поклонники обрадовались новинке от своей любимой артистки и с восторгом засыпали ее стену комментариями и комплементами. Однако некоторые уличили Ольгу в том, что этот новый хит не ее рук дело. Говорят подписчики, что Бузова по примеру Киркорова выпустила зажигательный сингл, который ориентирован на тусовщиков и точно «зайдет» на танцполах страны.
Поклонники также поблагодарили Бузову за особенное отношение к подписчикам и пожелали ей творческого роста и развития.