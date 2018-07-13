Звезду «Реальных пацанов» затравили в сети из-за внешности

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Зоя Бербер с позитивным посланием обратилась к фанатам, но те, в свою очередь, отреагировали агрессией.

Один из подписчиков заявил, что в жизни Зоя "деревня" и ей стоит обратить внимание на свою внешность, ведь сейчас она не в лучшем состоянии. Также злопыхатель отметил, в звезду «Реальных пацанов» хорошо загримировали и приодели для роли Леры в сериале, ведь в жизни она выглядит не так хорошо. Еще несколько подписчиков затравили Бербер в сети из-за внешности.

На самом деле Зоя никогда не любила в реальной жизни краситься. Часто ее видят с естественной внешностью без грамма косметики. Она отличается от своей героини Леры тем, что не носит в повседневной жизни элегантные наряды и обувь на каблуке, отдавая предпочтение более удобной одежде. Поклонники сериала «Реальные пацаны» не оценили натуральный образ звезды и отметили, что ей стоит взять пример с Леры и начать ухаживать за собой.