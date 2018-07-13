«Разнесло-о-о»: Раздобревшую Анну Семенович высмеяли за фото в купальнике

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Звезды Instagram продолжают радовать поклонников жаркими пляжными фото. Анна Семенович, опубликовав снимок в купальнике, предложила читателям ее страницы разделить ее восторг солнцем, водой и средиземноморским воздухом.

Однако, публика обратила внимание на другое. Известная своими формами Анна, давно заслужила звание главной пышки российского шоу-бизнеса. Несмотря на давнее спортивное прошлое, она не обладает спортивной фигурой, хоть ранее старалась уделять этой проблеме большое внимание. Но, с годами фанаты актрисы все больше убеждались, что статичное самолюбование Семенович перевесило ее стремление поддерживать нужную форму. Поклонники все чаще отпускали в адрес Анны сомнительные комплименты: «Распустилась», «раздобрела». Вот и в новой публикации почитателям не понравился явно просматривавшийся жирок на боках знаменитости, и они принялись откровенно высмеивать Семенович: «Ну тебя и разнесло-о-о!», «Аня, ты забыла где спортзал?». Самое удивительное, что большинство комментаторов на странице Анна вели беседу между собой и не обращали внимания на спор вокруг фигуры хозяйки блога.