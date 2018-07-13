«Никаких усов и косметики»: Барановская порадовала посвежевшим видом на отдыхе

Сегодня, 14:16

Морской курорт, по мнению фанатов, действительно помог телеведущей прийти в себя и даже омолодиться.

Во время отдыха Юлия Барановская решила забыть о косметике. Однако отсутствие «штукатурки», как заявили поклонники, только сделало её лицо красивее и свежее. Также исчезли усы, от которых фанаты просили знаменитость избавиться ещё давно. Некоторым подписчикам, правда, Барановская показалась просто серой мышью, учитывая достаточно неброский вид.

Однако фанаты всё равно порадовались за неё, считая, что перемены не закончатся и после отдыха. Отдельные поклонники предположили, что более свежий образ даже позволит Юлии Барановской получить интересное предложение по какому-нибудь новому проекту.