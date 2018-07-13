Мать Ким Кардашьян призналась, что не гордится браком Брюсом Дженнер

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Этого не ожидал никто, но мать известной Ким Кардашьян до сих пор скучает за умершим Робертом Кардашьян.

62-летняя Крис Дженнер не скрывает, что брак в 22 года оказался для неё лучшим, что только могло с ней случиться. Дело в том, что в Робертом Кардашьян женщина была очень счастлива. В 2003 году он скончался от рака, и после этого практически сразу же мать Ким Кардашьян влюбилась в Брюса (Кейтлин) Дженнер, от которого родила двух дочерей. В интервью американскому изданию Крис акцентировала внимание на том, что она очень скучает по Роберту и не гордится вторым браком.

От Брюса Дженнер Крис родила Кендалл и Кайли Дженнер. Примечательно, что второй раз женщина вышла замуж в 1991 году, а Роберт Кардашьян ушёл из жизни в 2003. Поклонники знаменитой американской семьи посчитали неправдоподобными слова Крис. Дело в том, что лишь спустя 27 лет она призналась, как любила Роберта и что не гордится отношениями с Брюсом. Возможно, причиной могло стать решение Брюса в 2015 году стать женщиной, и теперь мать Ким Кардашьян всячески пытается избавиться от связей с трансгендером, но напрямую об этом Крис Дженнер не заявила.