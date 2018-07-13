Модель-трансгендер открыто заявила о связи с отчимом Ким Кардашьян

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В Сети знаменитость сообщила поклонникам, что даже свадьба действительно возможна.

Сплетни о связи Кейтлин Дженнер и Софии Хатчинс ходили уже длительное время. Из разряда «бульварной утки» в правду они перешли, когда звезда подиума решила сделать подарок своим поклонникам – откровенно отвечать на любой вопрос. Больше всего фанатов интересовали отношения с Кейтлин Дженнер, и модель-трансгендер открыто признала, что у пары всё достаточно серьёзно. Три года назад бывшего отчима Ким Кардашьян звали Брюс Дженнер.

Однако он решил сменить пол, после чего начал в образе Кейтлин появляться в компании разных девушек. Ему приписывали романы со многими моделями, однако таковые длительными не были – до связи с Софией Хатчинс. Разница в возрасте у них составляет 47 лет, однако девушка заявила, что счастлива со своей второй половинкой.