Ирину Шейк засмеяли тощие модели из-за стереотипов

Вчера, 23:45

Конкуренция, влияние и популярность превращают красивых миловидных девушек в монстров.

Ирина Шейк столкнулась с ситуацией, когда ее приняли за чужачку и выскочку. Очередной номер журнала Evening Standard показал фото с россиянкой, которую засмеяли тощие модели. Из-за определенных стереотипов уже успешные и состоятельные сделали Ирину аутсайдером и пытались убрать ее из коллектива. Но такие планы девушек не стали реальностью.

«Девочки смеялись надо мной и говорили, что я не похожа на модель. Они были суперхудыми и востребованными на показах. А я не проходила кастинги, потому что не могла демонстрировать одежду слишком маленького размера. У меня были смуглая кожа и более сексуальная фигура – была грудь», – рассказала Ирина.

На сегодняшний день Ирина Шейк по праву считается самой крутой моделью России и заняла почетное место в мировой истории манекенщиц. Ее идеальная фигура, стройное тело, смуглая кожа – стали трендом последних лет. Однако, несмотря на свою бешеную популярность, супруга Брэдли Купера против фотосессий с обнаженной грудью.