Брачный контракт подписан между Александром и Миланой Кержаковой

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Супруга Кержакова получит около двух миллионов долларов в случае развода с футболистом. Пара неоднократно переживала тяжелые периоды, что и подтолкнуло их к такому решению.

В семье Кержаковых происходили неоднократные конфликты, которые становились достоянием общественности. Теперь же, после достижения мировой, между супругами 10 июля был подписан брачный контракт у нотариуса.

Александром и Миланой Кержаковыми оговорены материальные вопросы, согласно которым, все имеющиеся доходы будут распределены поровну. Напомним, что ранее все средства, которыми оперировала семья футболиста, сохранялись на счетах Миланы. Согласно приблизительным подсчетам, каждому из супругов достанется по два миллиона долларов.

Поклонники пары все же возмущены поведением Александра, а также условия брачного контракта считают нечестными, ведь сама Милана заявила – муж забрал у нее все. Фанаты Кержаковой уверены, что все разделенные между супругами средства принадлежат именно Милане. Некоторые пользователи обвиняют Яну Рудковскую, которая вмешалась в данную ситуацию.

Напомним, что в конце мая текущего года появилась информация о разводе пары, а Милана утверждала, что они уже давно не вместе. Затем последовало обвинение в воровстве ребенка, после которого Александр не давал матери видеться с сыном. Также женщина заявляла, что футболист неоднократно поднимал на нее руку.