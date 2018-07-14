Сильно располневшую Максакову заметили с новым мужчиной

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Оперная дива в теле удивила поклонников своим внешним видом.

Мария Максакова впервые за долгое время показалась на публике. Российская оперная певица, иммигрировавшая в Украину по политическим причинам, посетила мероприятие с участием украинского эстрадного певца Александра Тищенко, более известного как Алекс Луна. С новым мужчиной её заметили после публикации в сети их совместной фотографии. Сильно располневшую диву поклонники не сразу узнали. После убийства её супруга Дениса Вороненкова она сильно похудела и долго не появлялась на публике. На снимке коллега тепло держит Марию за руку, что породило слухи о романтических отношениях между ними. В последнее время Луна в основном живёт и работает в Германии. Там же, по слухам, осела и Максакова. В связи с этим не исключено, что её с Тищенко объединяет не просто дружба.

Ранее поклонники Ксении Собчак заметили, что телеведущая сильно похудела в последнее время. Звезда, которую подозревают в очередной беременности, появилась на трибунах стадиона «Лужники» во время матча Англия – Хорватия.