Полина Гагарина пиарится за счет Киркорова и Майкла Джексона

Сегодня, 12:50

С идеальной фигурой и шикарным образом певице делать это не сложно. Гагарина предстала перед поклонниками в желтом платье миди с глубоким декольте.

В новом посте Полина Гагарина пиарится за счет Филиппа Киркорова и Майкла Джексона. В комментарии к записи певица написала: "Цвет настроения желтый". Таким образом звезда переделала строчку из новой песни Киркорова "Цвет настроения синий", которая воссоздала популярность поп-легенды российской эстрады.

Поклонники на перебой начали оставлять свои комментарии. Многие из-за цвета платья Гагариной дали ей прозвище "цыпленок". Также подписчики страницы Полины уверены, что новым образом звезда скопировала легендарного Майкла Джексона, появившись на фото с густыми кудряшками.