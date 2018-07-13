Сенчукова: В бикини и в 47 лет можно выглядеть идеально

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После практически 20 лет брака пара Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина всегда проводит свободное время вместе, развлекаясь с удовольствием. Певица даже в свои 47 хвастается шикарными формами и щеголяет в бикини.

Звезды 90-х Сенчукова и Рыбин уже давно забросили свою песенную карьеру, но все же исполнительница старается держать себя в форме и много времени уделяет своей фигуре. Отдыхая на различных морских курортах, знаменитость неустанно показывает свои головокружительные формы и выкладывает фотографии в бикини.

Сенчукова заявила, что даже в 47 лет можно идеально выглядеть в бикини и не стесняться выходить на пляж. Поддерживать форму, как заявила звезда, ей позволяет активный образ жизни, спорт и правильное питание. Известно, что, имея рост 167 сантиметров, она весит всего 53 килограмма. Певица неоднократно заявляла, что никогда не имела склонности к полноте, за что благодарна генетике.

Известно, что поправилась Сенчукова только один раз в жизни – во время беременности. Тогда она весила 68 килограммов, но после родов семь кило ушли сразу же, а с остальными пришлось нещадно бороться.

Напомним, что пара вместе уже практически 20 лет, поженились в 1999 году. У них есть сын Василий, который на сегодняшний день является студентом кинематографического вуза и просто красавцем на уровне голливудских секс-символов.