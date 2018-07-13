«Армянское проклятие»: Людмила Сенчина скончалась из-за кольца с приворотом

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Артистка всю жизнь хранила кольцо супруга Намина, сделанное специально для неё в Армении.

Жизнь артистки содержит в себе историю любви со Стасом Наминым. Бывшие супруги познакомились ещё в 1980 году во время концерта Александры Пахмутовой неподалёку от её гримёрки. Молодой, известный и привлекательный Намин предложил Людмиле Сенчиной покататься на машине после концерта, и певица согласилась.

Людмила Сенчина рассказала, что Стас стал ей сразу же очень близким другом. Они говорили ночами напролёт, вели здоровый образ жизни и даже отказались от мяса.

Однако после свадьбы в один момент Людмила Сенчина и Стас Намин начали ссориться. Отношения испортились после того, как мужчина начал управлять сольной карьерой артистки. Он составлял всё, начиная от репертуара, гастролей и так далее. Сенчиной это не понравилось, и она взяла на работу музруководителя Игоря Талькова.

Игорь Тальков и Сенчина тоже сдружились, но романа у них не было. В конечном же итоге мужчина влюбился в артистку и музыкальное сотрудничество распалось.

На фоне этого в начале 90-х Сенчина развелась со Стасом Наминым. Последний был очень ревнивым. Впоследствии артистка вышла замуж за концертного директора Владимира Андреева.

Примечательно, что до самой смерти Людмила Сенчина хранила обручальное кольцо Стаса Намина. Оно было сделано и доставлено для неё из Армении. Многие фанаты решили, что певица скончалась из-за этого кольца с приворотом, якобы Намин наложил на него армянское проклятие.

По словам экспертов, магия – страшная и жестокая вещь, пользуясь которой нельзя получить счастье и любовь. Все привороты и проклятия являются элементами чёрного колдовства. Оно же приносит в любом случае смерть, что и произошло с Сенчиной.