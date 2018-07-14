Меган Маркл скучает по прошлой жизни

Сегодня, 05:30

Жене принца Гарри Меган Маркл пришлось полностью поменять свой образ жизни ради любимого. Все же американская актриса не может привыкнуть к своему новому статусу и скучает по утерянным возможностям.

Свадьбы американской актрисы Меган Маркл и британского принца Гарри ожидали во всем мире, многие даже не верили, что это вообще возможно. Для жизни с любимым мужчиной звезде пришлось кардинально сменить свой образ жизни и отказаться от своих привычек, которые были ее нормой прошлой жизни.

В первую очередь Маркл отказалась от актерской карьеры и своего привычного дома. Напомним, что жена принца ранее была звездой популярного американского телевизионного сериала «Форс-мажор», где она проводила все свое время. Поклонники сериала и теперь обращаются к экс-актрисе, как к своей любимице. Так, во время визита пары в Дублин, к Меган подошла девушка, которая поблагодарила ее за игру в сериале и сообщила, что она очень жалеет о том, что она оставила актерскую профессию. Теперь же Маркл необходимо будет реализовывать различные социальные программы.

Напомним, что свадьба Маркл и принца Гарри состоялась 19 мая. Теперь молодожены живут в съемной загородной резиденции. Но многие эксперты уверены, что королева в скором времени купит им постоянное жилье.