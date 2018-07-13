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Фотографии пары опубликовал Влад – тот, кому мама Марии безоговорочно доверяет не только свою дочь, но и ее будущее.

Политическая фигура Хакамады не позволяла ей некоторое время откровенно говорить о дочке с синдромом Дауна. Машенька родилась в браке Ирины с третьим супругом - Владимиром Сиротинским. О диагнозе ребенка родители узнали до ее рождения и решили не вмешиваться в ситуацию кардинальным образом. Раньше мама девочки скрывала свою девочку от всех, но повзрослев, Маша приняла решение жить полноценной жизнью. Лишь недавно Ирина стала выходить в свет с дочерью и открыто говорить о ее диагнозе.

Мария Сиротинская на днях отправилась вместе со своим возлюбленным в Испанию. Особенная дочь Ирины Хакамады продолжает жаркий отдых с парнем. Пара хорошо проводит время и делится с поклонниками фотографиями в социальных сетях. Девушка со своим парнем продолжает жить и наслаждаться моментами.