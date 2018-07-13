Бледанс занялась садо-мазо на яхте

Сегодня, 11:06

В своём аккаунте в Instagram она разместила провокационную фотосессию. Звёзды шоу-бизнеса продолжают шокировать поклонников, чтобы интерес к ним не остывал.

Не отстаёт от других и Эвелина Бледанс. Она выложила в Сеть снимки, на которых, находясь на яхте, изображает игры в стиле садо-мазо. В качестве напарника она выбрала мускулистого красавца, на котором зелёные плавки.

Бледанс надела на себя чёрный купальник с очень глубоким декольте. Наряд она дополнила длинным белым галстуком. Именно за него молодой человек и тащит актрису к себе. Сама она в это время лежит на носу яхты.

Подписчики, в основном, критикуют Бледанс. По их мнению, снимок входит в полное противоречие с созданным ею образом любящей матери. Многие называют его «постыдным».

Актрисе напомнили, что ей скоро 50 и поведение следовало бы демонстрировать соответствующее. Фолловеры заявляют, что Бледанс не стоит выступать в столь странном амплуа.

Они вспоминают, что та вела себя намного приличней, когда была замужней женщиной, и советуют Бледанс скорее устроить личную жизнь.

Впрочем, есть и оппоненты. Они полагают, что у их любимицы совершенно потрясающий внешний вид, а такую фигуру и ножки не грех и продемонстрировать. Пусть и в вольной позе.

Перед этим широко обсуждалась новость, что причиной смерти первенца Бледанс стал напавший на неё маньяк.