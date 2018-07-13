Юрий Лоза: гротеск Верки Сердючки утомителен

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Новость об уходе Верки Сердючки со сцены не оставила равнодушным даже Юрия Лозу. Музыкант уверен, что образ исчерпал себя, слушателю неинтересна такая музыка.

Уход Верки Сердючки со сцены не оставил равнодушным никого. Российский музыкант Юрий Лоза в эфире РЕН ТВ сообщал, что если народ не хочет переслушивать песни исполнителя, то значит он не интересен, а Андрей Данилко почувствовал спад интереса, поэтому и принял правильное решение. Использовать такой неоднозначный образ на протяжение 25 лет и так стало большим достижением, ведь он построен исключительно на гротеске, который быстро утомляет публику.

Лоза уверен, что самому Данилко стало не комфортно в образе Сердючки, тем более, что героиня тоже стареет и теперь не все шутки из ее уст звучат адекватно. Как известно, когда данный персонаж появился на сцене, то Сердючке было лет 40, а теперь ей должно быть уже 65.

Напомним, что ранее сам украинский музыкант анонсировал прощальный тур Сердючки, который начнется уже летом текущего года. Последнее выступление перед туром пройдет 13 июля в одном из ночных клубов Одессы.

Несмотря на такую информацию, менеджер Данилко Андрей Урнев заявил, что пока официального решения о закрытии данного проекта нет. Все же если музыкант откажется от образа Сердючки, то он все равно останется в шоу-бизнесе.