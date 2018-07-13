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Интервью 37-летней уже экс-супруги Вадима Казаченко стало открытием для многих защитников артиста.

Ольга Казаченко призналась, что слухи о расторжении брака наконец-то стали реальностью. Ситуация с разводом напомнила многим, что стоит внимательнее относиться к выбору партнера по жизни и рождению детей. Среди звезд негативная тендения «сходиться-расходиться» стала нормой и с каждым годом число пар, борющихся за общее чадо, стремитльно увеличивается. Яна Рудковская и Виктор Батурин, Ольга и Владимир Слуцкер, Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров, Рената Литвинова и Леонид Добровский, Елена Ксенофонтова и Александр Рыжих и другие. В процессе разборок выясняется, что один из супругов начал бракоразводный процесс из-за пиара.

54-летний певец Вадим Казаченко и 37-летняя Ольга Казаченко официально расторгли шаткие отношения. Ольга Казаченко раскрыла подробности скандального развода. Она призналась, что отношения закончились через два года после их начала.

«Он сказал, что нашумевшее нападение в суде было сделано для «рекламы» его творчества» - сообщила Ольга.

При этом женщина уверяет, что эта формальность ничего в ее жизни не изменит.

«Фамилию и документы я менять не собираюсь. Уважения или чего либо к нему, я давно не испытываю, хотя и никогда не делала никаких скандальных заявлений, кроме информации о поданных ко мне исках, хотя, конечно, мне есть, что рассказать, но опускаться до скабрезностей я не собираюсь», - подытожила Ольга.

История их сближения и любви началась в 2014. Оля была молодой поклонницей импозантного кавалера, которому в прошлом году родила ребенка. Вадим открестился от семейных уз с девушкой из-за ее «пьянок-гулянок».