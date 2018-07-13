Интервью 37-летней уже экс-супруги Вадима Казаченко стало открытием для многих защитников артиста.
Ольга Казаченко призналась, что слухи о расторжении брака наконец-то стали реальностью. Ситуация с разводом напомнила многим, что стоит внимательнее относиться к выбору партнера по жизни и рождению детей. Среди звезд негативная тендения «сходиться-расходиться» стала нормой и с каждым годом число пар, борющихся за общее чадо, стремитльно увеличивается. Яна Рудковская и Виктор Батурин, Ольга и Владимир Слуцкер, Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров, Рената Литвинова и Леонид Добровский, Елена Ксенофонтова и Александр Рыжих и другие. В процессе разборок выясняется, что один из супругов начал бракоразводный процесс из-за пиара.
54-летний певец Вадим Казаченко и 37-летняя Ольга Казаченко официально расторгли шаткие отношения. Ольга Казаченко раскрыла подробности скандального развода. Она призналась, что отношения закончились через два года после их начала.
При этом женщина уверяет, что эта формальность ничего в ее жизни не изменит.
История их сближения и любви началась в 2014. Оля была молодой поклонницей импозантного кавалера, которому в прошлом году родила ребенка. Вадим открестился от семейных уз с девушкой из-за ее «пьянок-гулянок».