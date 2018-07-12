Экс-участник «Дома-2» высмеял ясновидящих, предсказывающих судьбу Бузовой

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Блогер нарёк себя пророком и также рассказал, что ждёт Бузову в ближайшие годы.

Экс-участник «Дома-2» Роман Тертишный, более известный как Май Абрикосов, высказался о современных ясновидящих и экстрасенсах, утверждающих, якобы имеющих способность гадать о будущем человека по его публикациям в социальных сетях. Блогер высмеял всевозможных магов и колдунов, предсказывающих, в частности, судьбу Ольги Бузовой.

Он проанализировал все пророчества этих самых ясновидящих и пришёл к выводу, что они в основном основаны на вполне очевидных вещах. Так, почти все они говорят, что теледиву ждёт затяжное одиночество из-за тоски по бывшему супругу Дмитрию Тарасову. Некоторые даже делают выводы, что успех звезды «Дома-2» связан с её трудолюбием и самоотдачей. В этой связи Абрикосов решил и сам попробовать себя в роли ясновидящего. Он заявил, что в ближайшие 10 лет Бузову ждёт успех в карьере, она удачно выйдет замуж и родит одного ребёнка.

Ранее в колдовстве изобличили саму Бузову. Рустам Солнцев заявил, что неудачи бывшего мужа теледивы Дмитрия Тарасова связаны с тем, что звезда «Дома-2» якобы прокляла его. В то же время у самой Ольги дела идут отлично.