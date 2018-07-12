Новый участник Black Star обвиняется в плагиате

Сегодня, 19:57

Хит Олега Тернового (Terry) «Мега» за короткое время набрал более 6 миллионов просмотров на YouTube и стал лидером продаж в российском сегменте iTunes. Разразившийся плагиат-скандал несколько «подмочил» репутацию певца.

Слушатели выяснили, что эта песня странным образом очень напоминает композицию «Trabajo», записанную шестью месяцами ранее британской группой Murda. Меломаны заметили схожесть в основной мелодии, бите и сэмплах. В таких случаях музыканты на подозрения в плагиате отвечают расхожей фразой о том, что нот всего семь. Малоопытный в этих делах Terry не нашелся, чем ответить на претензии.

Как бы то ни было, протеже Тимати, Максима Фадеева и лейбла Black Star, как считают комментаторы, основательно сел в лужу. Терновой, хорошо проявивший себя как участник телепроекта «Песни», находится в начале своего творческого пути. И начинать его с обвинения в воровстве песни – плохой признак, полагают слушатели.