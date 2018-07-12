Триандафилиди разозлилась на поклонников из-за гневных комментариев

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Звезда телешоу «Дом-2» уверена, что её счастливая жизнь и популярность не даёт покоя тем, кто не удовлетворён своей жизнью, из-за чего люди начинают лезть в чужую со своими советами.

Лиза Триандафилиди выходит замуж за партнёра по съёмкам в телепроекте «Дом-2» Алексея Чайчица. Поклонники телешоу ополчились на пару и начали оставлять множество гневных комментариев о том, что они друг другу не подходят, хотя возлюбленные не стесняются демонстрировать свои чувства на публике и писать о любви. Триандафилиди не выдержала такого потока грязи в комментариях и написала собственный пост на эту тему.

Девушку ужасно разозлило то, что все учат её, как жить. Она считает себя остаточно взрослой, чтобы самостоятельно принимать решения и осознать, что Чайчица – её первая любовь. Телезвезда обвинила комментаторов в зависти и порекомендовала обустраивать собственную личную жизнь, а не писать ей гадости и следить за каждым её шагом, ведь именно это делает фанатов хейтерами. Триандафилиди написала, что ей всегда будут дарить подарки и цветы, а также окружать любовью и носить на руках, ведь она этого достойна, в отличии от тех, кто вымещает на ней свою злость.