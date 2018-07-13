Теперь её не узнать: Надежда Кадышева радикально сменила стиль

Сегодня, 05:45

Артистка решила сменить привычные пышные платья, яркие макияжи и высокие причёски.

Совсем недавно главная солистка и лидер ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева праздновала свой 59-летний день рождения. Поклонники певицы уже давно отмечают её моложавость. Они считают, что женщина может не переживать насчёт своего возраста, ведь она выглядит минимум на 10 лет моложе. Кроме того, Надежда Кадышева до сих пор активно работает и разъезжает с гастролями.

Поклонники артистки уже давно привыкли к её довольно необычному образу. Кадышева всегда появлялась на публике с высокой причёской, в пышных платьях и ярком макияже. Однако теперь артистку не узнать, ведь она радикально сменила свой привычный стиль.

Кадышева вышла на шопинг в ЦУМ со своим стилистом. Фотографии нового образа певицы появились в Сети и очень удивили многих фанатов. В выборе одежды Кадышевой помогал Максим Алексеев. Именно он и опубликовал снимки.

Поклонники же Кадышевой остались очень довольны её новым стилем, отметив, что артистка «держит фирму» и остаётся всё такой же молодой.