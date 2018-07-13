Анна Курникова выложила в Сеть фото в обнаженном виде

Сегодня, 05:15

Бывшая теннисистка поделилась с поклонниками своими воспоминаниями. На архивном снимке голая звезда купается в пруду.

На своей странице в Instagram Анна Курникова выложила детское фото. Маленькую девочку в обнаженном виде держит на руках мужчина, по-видимому, ее отец. Они плещутся в каком-то водоеме. Под фотографией подпись: "Счастливое детство".

Фото в обнаженном виде, которое Анна выложила в Сеть, вызвала настоящий шквал эмоций у поклонников. За пару часов фото лайкнули и прокомментировали на разных языках более 20 тысяч пользователей.

Как известно, в конце прошлого года бывшая спортсменка родила двойняшек – дочь Люси и сына Николаса. И теперь на ее странице появилось множество фото и видео с детьми.

Супруг Курниковой, знаменитый певец Энрике Иглесиас, вернувшись из длительного турне, сознался, что не участвует в воспитании детей. Двойняшками полностью занимается молодая мама, за что Энрике считает ее настоящим супергероем.