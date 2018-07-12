Джастин Тимберлейк на концерте в честь матча Англия-Хорватия поблагодарил сборную за игру

Сегодня, 19:00

Американский певец является ярым поклонником Английской сборной и поблагодарил футболистов за отличную игру, хотя команда покинула Чемпионат мира по футболу.

Джастин Тимберлейк провёл концерт в Лондоне в рамках тура «Man Of The Woods». Певец показал шикарное выступление, в котором собраны его новые песни и старые хиты. Одетый в простые джинсы и чёрный бомбер, исполнитель показал своё впечатляющее мастерство и доказал недоброжелателям, что всё ещё достоин называться королём поп-музыки более двух десятилетий подряд.

Джастин Тимберлейк остановил музыку во время выступления и обратился к фанатам Английской сборной. Он заявил, что нет нужды выбирать между просмотром матча и его концертом, поэтому он начал транслировать игру Англия – Хорватия. Музыкант поблагодарил спортсменов за то, что отлично показали себя на Чемпионате мира и продемонстрировали захватывающий поединок. Сам певец признался, что ему было очень интересно следить за мячом в ходе игры. Музыкант активно обсуждал футбол в социальных сетях на протяжении всего Чемпионата и делился впечатлениями со своими поклонниками после каждого матча.