Президент США получает за год меньше, чем Ким Кардашьян за один рекламный пост в соцсети

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Благодаря скандалу вокруг рекламы в Instagram Ким Кардашьян, стала известна информация о заработках знаменитости за размещение подобного рода информации.

Кардашьян в своем микроблоге призвала беременных пользоваться препаратами от утреннего токсикоза от компании Duchesnay USA. Как выяснилось, это лекарство имеет множество противопоказаний и побочных эффектов. Власти направили в офис производителя требование прекратить продвигать свои биологически-активные добавки с помощью социальных сетей. Но, как стало известно, рекламная акция на странице Кардашьян продолжается и продажи препарата только выросли. Скоро стала известна сумма контракта за один рекламный пост – 500 тысяч, являющаяся твердой «таксой» сестер Кардашьян за подобные публикации на их страницах в соцсети. Для сравнения можно вспомнить, что президент США получает за год гораздо меньше - лишь 400 тысяч долларов.

Сейчас производители уверены, что реклама в блогах знаменитостей, более эффективна, чем на телевидении или в других СМИ. Легко внушаемые поклонники звезд с большой готовностью купят продукт, который рекламирует их кумир.