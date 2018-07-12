Сегодня, 18:14

Девушка болела саркомой мягких тканей периферических нервов. Такой недуг встречается только у 1% онкобольных.

Сегодня, 12 июля, в 24 года от рака скончалась знаменитая модель Виталина Афанасова. Об этом сообщают на просторах социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Происшествия Ноябрьск». К сожалению, девушка не смогла побороть смертельный недуг, который очень редко встречается в природе.

Виталина Афанасова привлекла известных фотографов своей необычной внешностью. Ее образы на фотографиях не оставляют равнодушными людей, поскольку голубые глаза, как бездонное море. Зная историю Виталины и ее жажду к жизни, многие удивлены тем, что этот радостный и веселый человек был сломлен коварным раком.