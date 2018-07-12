«У нас пополнение в семье»: Беременная Анна Хилькевич в белом платье похвасталась новым авто

Сегодня, 18:29

Анна Хилькевич устроила для подписчиков ее страницы день загадок и отгадок. С разницей в час она сделала две публикации, которые несколько развлекли поклонников, поучаствовавших в этой игре.

Вначале Анна в белом просторном, как и положено для беременных, платье прошлась на фоне известного автомобильного бренда, предложив угадать: почему она надела белое платье. Кто-то пошутил, что сегодня «чистый четверг», кто-то решил, что она решила отметить годовщину свадьбы. Но самые сообразительные не растерялись, предположив, что актриса захотела купить автомобиль в тон своему наряду. Как скоро выяснилось, они были правы.

В новой публикации Хилькевич позировала в том же платье на фоне белого кроссовера той же знаменитой марки. Анна похвасталась: «У нас в семье пополнение» и добавила, что это любовь с первого взгляда. А платье она надела чисто интуитивно. Поклонники задали встречный вопрос: «Когда уже будет настоящее пополнение в семье», намекая на большой срок беременности актрисы.