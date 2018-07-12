Мишулина рассказала о подлости «Первого канала»

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Дочери известного актера Спартака Мишулина в последнее время не везет. Девушка участвовала в программе «Пусть говорят», в котором ее предполагаемый брат Тимур Еремеев пытается выставить артистку «неадекватной».

Мишулина рассказала журналистам о подлости «Первого канала». По ее мнению, корреспондент провоцировал конфликт, в результате чего произошла драка. Только «Первый» вырезал начало диалога, оставив лишь «интересные кадры», которые выставляют артистку и ее мужа в неблаговидном свете. Дочь актера считает, что журналист, по всей видимости, хотел получить премию за то, что «сделает рейтинг» каналу – его счастливое лицо после драки, по мнению актрисы, лучшее доказательство.

Богдан Бехер, пресс-секретарь Мишулиной «раздувает из мухи слона» на программе «Пусть говорят». Мужчина утверждает, что пара вела себя неприемлемо на судебном заседании по отношению к нему и демонстрировали свое отвращение к возможному члену семьи.

Бехер также заметил, что Тимур дает интервью по поводу конфликта с «сестрой» только «Первому каналу», а другие СМИ он просто игнорирует. Также он добавил, что его охраняют не хуже премьера-министра. Он считает, что «Первый» заключил с ним эксклюзивный контракт.

Ранее экспертиза ДНК подтвердила родство между Кариной Мишулиной и Тимуром Еремеевым.