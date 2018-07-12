Агент рассказал о «голом» дефиле Зверева по Тверской

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Как сообщали СМИ, стилист Сергей Зверев проиграл в споре, из-за которого звезда телевидения должен будет нагишом пройтись по центру столицы. Журналистам удалось узнать, когда же состоится это событие.

Как писали источники, стилист Зверев поспорил со своими друзьями на то, что Россия победит в матче с хорватами. Сергей, как утверждают СМИ, поставил на российскую сборную и собирается ответить за свои слова. Агент звездного стилиста рассказал о голом дефиле Зверева.

Представитель звезды Александр Сенчик сказал, что эта новость придумана журналистами и Сергей не собирается бегать голым по Москве. За это, как отмечает Сенчик, предусмотрена административная ответственность. Александр сказал, что Зверев действительно пытался затеять спор, правда, не с уклоном в эксгибиционизм.