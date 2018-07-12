В отношении Тимати и Егора Крида завели дело

Сегодня, 17:05

Артисты рискуют возыметь проблемы с законом.

Полиция Москвы открыла административное дело в отношении рэперов лейбла Black Star Тимура Юнусова, более известного как Тимати, и Егора Булаткина, выступающего под псевдонимом Крид. Известно, что разбирательство приобрело серьёзный оборот после того, как артисты отказались явиться для дачи объяснений к участковому. В этой связи замначальника ОВД Тверского района взял данный вопрос под личный контроль. Дело же на знаменитостей завели из-за событий трёхнедельной давности. По некоторым данным, Тимати и Крида обвиняют сразу по целому ряду статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Из-за действий артистов на некоторое время было заблокировано движение на одной из московских улиц.

Напомним, в конце июня мы писали, что Крид и Тимати остановили автомобиль посреди транспортного потока, выбрались на крышу внедорожника и принялись исполнять свои песни. Поклонники артистов мгновенно скопились на проезжей части, в результате чего движение было фактически парализовано. Знаменитости пренебрегли правилами движения и демонстративно проявляли неуважение к нормам закона.

Ранее мы писали, что Тимати прибыл в суд Перми из-за дела избиения DJ Smash. Артист пришёл поддержать своего приятеля в компании телохранителей.