«Он изменял»: Жена Грудинина рассказала Малахову все подробности семейной драмы

Сегодня, 17:04

Политик жил на две семьи, а о разводе сообщил через СМС.

Супруга главы политика дала своё первое интервью Малахову в эфире шоу «Прямой эфир». Ирина Грудинина рассказала все подробности семейной драмы.

Оказалось, что почти за 40 лет брака Павел Грудинин не раз изменял Ирине. Он жил с двумя семьями долгое время. Обществу Павел Николаевич показывал Ирину, а вот в отношениях был с 32-летней Ксенией Кутюхиной. Грудинин и девушка воспитывали вместе двоих детей.

Когда же все тайны раскрылись, то Ирина приняла решение сохранить семью, ведь и у неё в браке родилось двое детей. Сам же Грудинин решил оборвать все концы. Такое решение политика стало для женщины настоящей неожиданностью.

Павел Николаевич сообщил о разводе, написав супруге обычное СМС. Во время шоу Ирина также рассказал Малахову, что Грудинин неоднократно изменял супруге. Каждый раз он просил прощения и обещал, что такого больше не произойдёт, но каждый раз это было враньём.

Новую возлюбленную политика Ирина не осуждает, но подмечает несправедливость. Если Ксении Кутюхиной за детьми помогают следить няни и домработницы, то вот бывшей жене Павла Грудинина приходилось жить в дефиците и безденежье.

Ирина собирается получить в разводе 50% всего имущества мужа. Женщину поддерживает старший сын политика.