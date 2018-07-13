Вера Брежнева держит в секрете съемки в очередном кино

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Возможно, речь идет о новых сериях нашумевшего «Мажора». Об этой тайне звезда сама рассказала поклонникам в Instagram.

Вера Брежнева держит в строгом секрете съемки в очередном кино, не публикуя в Instagram образ героини и название картины. Она лишь обмолвилась, что съемочный процесс проводят под Петербургом и опубликовала фотографию с отпуска, где она позирует в бежевом брючном костюме мужского кроя.

Вера Брежнева начинала свое восхождение на эстрадный олимп с участия в «ВИА-Гре», а теперь певица не только ведет успешную сольную карьеру, но и активно снимается в кино. Ее знаменитыми работами выступают «Любовь в большом городе» и «Елки». В каком проекте сейчас участвует уже опытная актриса, пока неизвестно, но ясно одно, что такая красотка не станет сниматься там, где конечную работу не ожидает настоящий фурор и триумф.