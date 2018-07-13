Сергей Сафронов боится родов жены и хочет сбежать на гастроли

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Екатерина должна родить в августе и иллюзионист просит совета от подписчиков в Instagram. Еще фокусник поделился впечатлениями после УЗИ, на котором он впервые увидел малыша.

Сергей Сафронов обратился к поклонникам в Instagram за советом и честно признался, что боится предстоящих родов жены и очень хочет сбежать в августе на гастроли. По его словам, он не присутствовал при рождении двух старших детей и не говорит, что это плохо. Естественно, поклонники разделились на два лагеря.

Одни убеждают, что отец должен поддержать супругу на родах и разделить с ней боль и долгожданное счастье. Другие уверяют, что иллюзионисту стоит бежать подальше от таких «прелестей», поскольку есть риск потерять сексуальное влечение к своей красивой жене после увиденного деторождения. Мудрые женщины советуют Сергею Сафронову побыть на родах в самом начале при схватках, а когда начнется кульминация, покинуть кабинет.