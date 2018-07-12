Пугачева никогда не слушала свои песни

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Знаменитая певица Алла Пугачева откровенно поговорила с Олегом Меньшиковым. Запись большого интервью появилась у артистки на YouTube-канале.

Певица отечественной эстрады Пугачева, как оказалось, никогда не слушала свои песни. Она объясняет, что ей это делать было очень сложно, поскольку ее характер предусматривает максимализм во всем, а особенно в музыке. Алла говорит, что она всегда знала, на каком концерте она спела не так, как надо было.

Только после того, как Алла Борисовна ушла со сцены через 10 лет, она начала вслушиваться в песни, которые сама исполняла. Она отметила, что голос ее слушался и не перескакивал с ноты на ноту. Пугачева, прослушав свою старую запись, расплакалась, вспомнив былую молодость.

Но артистка не жалуется на жизнь - у нее подрастают двое детей от комика Максима Галкина. Несмотря на осуждения публики десять лет назад, пара не рассталась, а скрепила свои отношения узами брака.