Кайли Дженнер опередила в списке Forbes свою сестру Ким Кардашьян

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Кайли Дженнер попала на обложку будущего номера журнала Forbes, который будет посвящен рейтингу американских женщин-миллиардеров. К тому же она стала самой юной среди богатейших людей США, заработавших своё состояние, а не получивший его по наследству.

Издание оценивает состояние Кайли в 900 миллионов долларов. Из них 800 миллионов составляет стоимость ее бренда, выпускающего линию косметики Kylie Cosmetics. Вложив в стартап всего 250 000 долларов в 2016 году, она продала своей продукции на 630 миллионов, с чистой прибылью 250 миллионов долларов. Бренд она успешно продвигает с помощью соцсетей, где только в одном Instagram у нее насчитывается более 100 миллионов подписчиков. Не стоит забывать и про популярное телешоу «Семейство Кардашьян», которое также приносит немалый доход.

Интересно, что сестра Кайли Дженнер опередила в списке свою сестру. Ким Кардашьян заняла в рейтинге Forbes лишь 54-е место. За прошлый год состояние Ким увеличилось «лишь» на 350 миллионов.