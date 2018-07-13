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Сергей Зверев не оставляет надежд найти свою настоящую мать. Наследник шоумена Сергея Зверева решил встретиться с женщиной, которая утверждала, что он – ее сын.

В программе «На самом деле» женщина заявила, что после смерти мужа у нее забрали пятерых детей, поскольку она начала злоупотреблять спиртными напитками. «Мать» уверяет, что четверых детей удалось вернуть, а вот старшего не успела, поскольку его усыновили. В рамках телепроекта была проведена экспертиза на родство. Результат теста ДНК довел объявившуюся мать Зверева до припадка. Оказалось, что все доводы женщины не сработали, родство полностью исключено – 0%.

Женщина после услышанного пребывала в шоковом состоянии и не знала, где искать своего сына. Ведущий Дмитрий Шепелев сообщил женщине, что они втайне от нее провели еще одну экспертизу. Правда, на этот раз проверяли родство отчаянной матери с неким Иваном Чернышевым, которого тоже в детстве бросила мама. Оказалось, что он и есть сын женщины. Мать настолько разволновалась, что потеряла сознание. Медики, ведущий и Зверев приводили в чувства женщину, как только могли.

Ранее сын стилиста Сергея Зверева сообщал, что отец на него обижен из-за подобных поисков. Он заблокировал Сергея в социальных сетях, не берет трубку и не отвечает на сообщения. Сын звезды говорит, что отец просто боится, что Сергей его просто вычеркнет из жизни и не будет считать родным. Но для парня он всегда останется близким человеком.