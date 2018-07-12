Бывший муж Дженнифер Энистон показал свою новую девушку

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Дженнифер Энистон подала на развод в феврале, но Джастин Теру уже успел найти себе новую девушку не из шоу-бизнеса.

Папарацци пристально следят за каждым шагом бывшего мужа голливудской звезды в попытках выяснить, с кем встречается Джастин Теру. Мужчине приписывали роман с актрисой Эммой Стоун и моделью Лорой Харриер, однако слухи не подтвердились. На днях актёр дал поклонникам новый компромат. Джастин выгуливал собаку Куму в компании кучерявой брюнетки в Нью-Йорке. Пользователи Сети допускают, что пара провела ночь вместе, иначе они бы не стали гулять утром с собакой.

Поклонникам не удалось узнать имя таинственной незнакомки, которая не отрывала взгляда от 46-летнего Джастина Теру. Пользователи допускают, что новая девушка актёра не является знаменитостью, а просто входит в круг общения мужчины. Сама Дженнифер Энистон не афиширует свою личную жизнь, однако поклонники поговаривают, что она вполне может завязать роман со своим бывшим возлюбленным Брэдом Питтом, который так удачно развёлся с Анжелиной Джоли.