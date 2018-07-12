«Заткнули рот презервативом»: Обладательница «Оскара» стала жертвой домогательств в 16 лет

Сегодня, 15:10

Обладательница «Оскара» Мира Сорвина, которая ранее заявляла о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна, рассказала о том, что ей предлагали роли в кино в обмен на секс с кастинг-директором.

Мира Сорвино получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Великая Афродита» в 1996 году, однако её актёрская карьера началась с ужасного инцидента. 50-летняя актриса рассказала, как она в возрасте 16 лет пришла на кастинг на роль в одном из фильмов ужасов, где стала жертвой домогательств кастинг-директора. Женщина вспоминает, что её привязали к стулу и начали бить, чтобы она лучше «вжилась в роль». Подростку заткнули рот презервативом вместе кляпа.

Мира признаётся, что в том возрасте даже не знала, что такой презерватив. Женщина не понимает, почему он вообще оказался у кастинг-директора и почему тот решил воспользоваться им таким способом. Именно тогда Сорвино осознала, как работает кино-индустрия. Тем, кто только пробует себя в актёрстве в юном возрасте, трудно сказать «нет». Молодые девушки думают, что так и должно быть и не задают никаких вопросов. Мира Сорвино уверена, что её актёрская карьера так и не взлетела, поскольку она всегда отказывала режиссёрам и кастинг-директорам, которые открыто заявляли, что дадут ей главную роль и начнут продвигать за секс.