Народный артист таит страшную обиду на Аллу Пугачеву

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Валерий Бабятинский назвал певицу раковой опухолью культуры в России. А все началось из-за отказа Примадонны посетить 70-летний юбилей актера Малого театра.

Валерий Бабятинский, народный артист России, поведал публике, что таит страшную обиду на Аллу Пугачеву, которая отказалась стать гостьей на его 70-летнем юбилее. У его остался неприятный осадок, артист считает, что звезда зря ранее кичилась своим материальным успехом, так как «во главе ее угла стояли ужимки, гримасы».

Также Валерий Бабятинский рассказал, что обиду на Примадонну таит и Эдита Пьеха. Последняя всегда хотела побывать на концерте коллеги, но не получала приглашения, а потому сама купила билет и цветы и отправилась на мероприятие. Пьеха вышла на сцену, чтобы поздравить певицу, услышав в ответ весьма ироничную фразу: «Спасибо, вечная вы наша». Гордая Эдита ничего не сказала, а просто покинула концерт.