Карди Би сообщила о родах обнаженным снимком

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О пополнении в семье певица рассказала в Instagram. Пост с такой новостью понравился более 6 миллионам пользователям.

10 июля знаменитая певица Карди Би родила долгожданную дочь, которую назвала Kulture Kiari Cephus. Этот ребенок является первым в семье с рэпером Офсетом, с которым звезда эстрады сыграла скромную и тайную свадьбу в сентябре месяце 2017 года. Музыкант также рад появлению малышки и боготворит за это свою любимую жену.

Подписчики в Instagram были в восторге, ведь их кумир довольно откровенно сообщила о родах. Карди Би опубликовала фотографию, на которой она запечатлена обнаженной с огромным животом, говорящим о предстоящем рождении ребенка. Мать не забыла выставить в кадр и цветную татуировку на бедре. Слишком обнаженным и вульгарным снимком никто это не назвал, поскольку материнство само по себе представляется прекрасным, несмотря на излишнее откровение.