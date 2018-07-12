У Анны Хилькевич перед родами ухудшилось здоровье

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Актриса Анна Хилькевич долгое время скрывала свою вторую беременность. С мужем Артуром Волковым они уже воспитывают двухлетнюю дочку Арианну.

Днями актриса Анна Хилькевич станет мамой уже во второй раз, но такое событие не заставляет ее сидеть дома – звезда ведет довольно активный образ жизни. Она лично ведет все дела, которые связанны с ее бизнесом – салоном красоты, который расположен в центре Москвы. Кроме этого, она посещает различные светские мероприятия и ведет собственный блог в интернете.

Известно, что 31-летняя знаменитость долгое время скрывала свою беременность, поклонники узнали он ей только после того, как больше не было возможности прятать круглый животик. Напомним, что мужем актрисы «Универа» является бизнесмен Артур Волков, с которым она уже воспитывает двухлетнюю дочь Арианну.

Хилькевич призналась, что стала испытывать проблемы, ухудшилось здоровье перед родами, ведь она набрала лишних 14 килограммов за время беременности и ей стало тяжело ходить и дышать. Кроме этого, ее беспокоит желудочная боль, тошнота, обострившаяся аллергия. К тому же панику создал еще и появившийся седой волос, который нашла у звезды парикмахер. После таких откровений поклонники поддержали свою любимицу.

Пол будущего ребенка актриса с мужем пока не разглашают.