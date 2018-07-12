Юлия Высоцкая с трудом выбрала платье для Венецианского кинофестиваля

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Во время выбора платья для красной дорожки Венецианского кинофестиваля Юлия Высоцкая столкнулась с большими трудностями. Своими проблемами она поделилась с журналистами.

Юлия Высоцкая дала откровенное интервью журналистам «Домашнего очага», где она рассказала о неловкости, которая произошла с ней во время Венецианского кинофестиваля. Звезда собиралась в поездку в спешке, а по приезду стала примерять взятые с собой наряды. Оказалось, что все они не подходят для такого случая. в итоге Высоцкая с большим трудом выбрала платье для Венецианского кинофестиваля

Поклонники неоднократно подчеркивали, что пара Кончаловского с Высоцкой является одной из самых стильных в мире кинематографии, поэтому супруга режиссера всегда старается выбрать правильный наряд. Модные критики всегда высоко оценивали выбор одежды звездной четы. Хотя сама актриса призналась, что и с ними неоднократно происходили и провалы.

Сообщается, что последний конфуз как раз и произошел во время Венецианского кинофестиваля, где пара презентовала картину «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Привезенные в Венецию наряды не понравились Кончаловскому, который просто сказал: «Ни-ког-да! Никогда ты это не наденешь!».

В чемодане звезды оказалось ярко-желтое платье, которое некрасиво подчеркивало ее грудь, струящийся наряд в пайетках, который имел разрезы впереди и сзади и комбинезон, который делал Юлию беременной. Все же с собой у звезды оказалось достойное платье, которое, как оказалось, было надето неправильно. Дело в том, что по задумке дизайнера, бант должен был быть завязан на плече, а Высоцкая обвила его вокруг шеи, что только улучшило задумку.