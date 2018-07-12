Андрей Данилко решил отказаться от образа Верки Сердючки

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Андрей Данилко, украинский артист, выступающий в образе Верки Сердючки, объявил о своем прощальном выступлении в этом известном всем образе 13 июля.

Андрей анонсирует грандиозное яркое выступление артистки, которая соскучилась по своему зрителю. Поэтому она подарит зрителям праздник. Также можно рассчитывать на новые песни Сердючки.

В будущем артист планирует гастрольный тур по городам Украины, а после его окончания он решил от этого сценического образа отказаться. Андрей благодарит зрителей, которые любили и ценили его творчество, и дали возможность мальчику из Полтавы получить всенародную известность.

Эпатажный образ Верки Сердючки зрители видели в исполнении Андрея Данилко с 1993 года. Кроме юмористических выступлений, артист также записал большое количество студийных альбомов и видеоклипов.

В 2007 году Данилко в этом же образе участвовал в песенном конкурсе «Евровидение», и не просто принимал участие, а даже занял второе место.