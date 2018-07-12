К свадьбе готовится победительница «Холостяка»

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Дарья Клюкина заинтриговала поклонников снимками в свадебных платьях.

Многочисленные фанаты Дарьи Клюкиной уверены, что их любимица готовится к свадьбе. Такой вывод они сделали после того, как на страничке в социальной сети Instagram она выложила фотографии, на которых позирует в свадебном платье. Фанатам было представлено несколько кадров, где победительница «Холостяка» позирует в разных моделях платьев, кроме этого она недвусмысленно подписала серию снимков: «Я готова».

В комментариях поклонники засыпали Клюкину комплиментами, сообщив, что ей просто очень красиво в каждом из платьев, они также просили рассказать им о личности ее избранника. Хотя часть ее фанатов заметила, что показывать свадебное платье до церемонии является плохой приметой, на что знаменитость возразила – она не суеверная и показывает его только им, а не избраннику.

Многие предположили, что в жены ее возьмет Егор Крид, который выбрал Дарью во время участия в популярном телевизионном шоу «Холостяк». Напомним, что после программы пара по непонятным причинам разошлась, хотя многие их фанаты все еще надеются на их воссоединение.

Известно, что Дарья Клюкина пока не реагирует на вопросы о своем женихе, а также не уточняет время и место проведения мероприятия. Не исключен вариант, что свою фотосессию в образе невесты девушка просто опубликовала в качестве рекламы фирм, предоставляющих соответствующие услуги и товары.