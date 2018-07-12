«Неудачно выбрала профессию»: Хейтеры раскритиковали Анастасию Волочкову

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Анастасию Волочкову в Сети снова атаковали недоброжелатели, которые стали критиковать балерину за слова о своем величии. Фолловеры посчитали, что Волочкова зря стала балериной.

Анастасия Волочкова в личном микроблоге разместила снимок в балетной пачке и написала, как любит свою профессию: «Мои дорогие, быть балериной - это такое счастье и чудо! Я выбрала самую прекрасную профессию! Конечно - это великий труд, противостояния, дисциплина на всю жизнь, выдержка, это пот, кровь и слезы. Но это стоит того успеха, улыбки от счастья, моря поклонников, цветов, любви, радости и счастья!».

Однако с Волочковой не согласились хейтеры, которые заявили, что Анастасия крайне неудачно выбрала себе призвание по жизни: «Только вот эта профессия не выбрала вас.... отвергла», «Как всегда «я самая великая, шикарная, заслужила». Настя, ещё есть и другие слова в русском языке», «Самой не стыдно, быть такой балериной?».