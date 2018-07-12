Сегодня, 12:20

Телесваха «Первого канала» поведала о том, что привыкла жить дорого.

Роза Сябитова рассказала о размере своей пенсии после того, как спросили ее мнения о Пенсионной реформе. По словам ведущей, ее размер пенсии составляет 14 тысяч рублей. Она считает, что с такой помощью особо не «раскошелишься», ведь она привыкла жить дорого и в комфорте. А остальным гражданам рекомендует думать о пенсии еще с момента получения первой зарплаты.

Сябитова шутит, что с такой пенсией, как у нее, можно только «обхихикаться». Тем не менее, звезда телешоу привыкла рассчитывать на свои силы и не пенять на государство. Она считает, что необходимо заранее инвестировать в будущее и не ждать пенсионного рубежа. Телесваха предпочла в свое время инвестировать в образование детей для того, чтобы они не стали ей обузой на старости лет.

Сейчас телеведущая живет одна – ее муж скончался от инфаркта. От него у Розы осталось 2 детей – Ксения и Денис Сябитовы.