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Дочь знаменитого российского режиссера Никиты Михалкова Анна долгое время прятала от поклонников свою малышку. Теперь же она решилась открыть лицо своей пятилетней Лиды.

Актриса Анна Михалкова очень уважает своих поклонников, но все же решила не афишировать свою беременность, о которой фанаты узнали в самый последний момент. После рождения дочери Лиды она тоже на стала ее показывать общественности, максимально скрывая ее от посторонних глаз.

В интервью она неоднократно рассказывала, что просто не хочет усложнять малышке жизнь и выносить ее на обсуждение окружающих. Только спустя пять лет после рождения Лиды, ее тетя на своей страничке в социальной сети выложила снимок и видео, на котором отчетливо видно лицо девочки. На видео Анна Михалкова показала поклонникам свою дочь и сообщила, что созрела для знакомства ее малышки с поклонниками, а вот девочка наоборот очень смущалась и была не сильно разговорчива.

Напомним, что дочь Михалкова находится в браке с Альбертом Баковым, с которым у нее довольно сложная жизненная история. Пара встречалась, но по некоторым причинам рассталась на восемь лет, и только в 2008 году влюбленным удалось вновь наладить отношения и отпраздновать вторую свадьбу. У супругов подрастает трое детей – 18-летний сын Андрей, 17-летний Сергей и долгожданная доченька Лида.